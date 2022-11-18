Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 10:55

Налётчики-неудачники ворвались в букмекерскую контору, но нашли боевую кассиршу и пустой сейф

Налётчики ворвались в букмекерскую контору под Краснодаром, но ушли ни с чем

В Краснодарском крае вооружённые злоумышленники попытались ограбить букмекерскую контору, но натолкнулись на невозмутимую кассиршу и пустой сейф. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении Лайфа.

В Краснодарском крае вооружённые злоумышленники попытались ограбить букмекерскую контору. Видео © LIFE

Инцидент с незадачливыми грабителями, предположительно, произошёл в станице Отрадной. Трое неизвестных ворвались с оружием в букмекерскую контору. Сначала они приказали лечь на пол охраннику, который тут же подчинился, а затем один из налётчиков направил ружьё на кассиршу. "Кассу вытаскивай! Быстрее! Минута у тебя!" — крикнул он.

"Вы что, с ума сошли? Вы сумасшедшие, что ли? Вы чего? Нет у меня кассы!" — рассерженно ответила боевая сотрудница, даже не сдвинувшись с места.

Как оказалось, заведение принимало только безналичные платежи и денег там действительно не было. Поэтому неизвестные поспешили скрыться. Сейчас делом занимается полиция.

Грабители из Домодедово не просто обокрали пассажиров на $4 млн, но ещё и вывезли в лес

Грабители из Домодедово не просто обокрали пассажиров на $4 млн, но ещё и вывезли в лес

Ранее сообщалось, что на юге Северной столицы в Купчине мужчина с ножом напал на автозаправку в районе Октябрьской набережной. Угрожая кассиру АЗС ножом, злоумышленник похитил 27 тысяч рублей и сигареты, а затем сорвал с шеи женщины золотую цепочку и отобрал смартфон.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров