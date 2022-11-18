Налётчики-неудачники ворвались в букмекерскую контору, но нашли боевую кассиршу и пустой сейф
Налётчики ворвались в букмекерскую контору под Краснодаром, но ушли ни с чем
В Краснодарском крае вооружённые злоумышленники попытались ограбить букмекерскую контору, но натолкнулись на невозмутимую кассиршу и пустой сейф. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении Лайфа.
В Краснодарском крае вооружённые злоумышленники попытались ограбить букмекерскую контору. Видео © LIFE
Инцидент с незадачливыми грабителями, предположительно, произошёл в станице Отрадной. Трое неизвестных ворвались с оружием в букмекерскую контору. Сначала они приказали лечь на пол охраннику, который тут же подчинился, а затем один из налётчиков направил ружьё на кассиршу. "Кассу вытаскивай! Быстрее! Минута у тебя!" — крикнул он.
"Вы что, с ума сошли? Вы сумасшедшие, что ли? Вы чего? Нет у меня кассы!" — рассерженно ответила боевая сотрудница, даже не сдвинувшись с места.
Как оказалось, заведение принимало только безналичные платежи и денег там действительно не было. Поэтому неизвестные поспешили скрыться. Сейчас делом занимается полиция.
Ранее сообщалось, что на юге Северной столицы в Купчине мужчина с ножом напал на автозаправку в районе Октябрьской набережной. Угрожая кассиру АЗС ножом, злоумышленник похитил 27 тысяч рублей и сигареты, а затем сорвал с шеи женщины золотую цепочку и отобрал смартфон.
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