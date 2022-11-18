Налётчики-неудачники ворвались в букмекерскую контору, но нашли боевую кассиршу и пустой сейф

В Краснодарском крае вооружённые злоумышленники попытались ограбить букмекерскую контору, но натолкнулись на невозмутимую кассиршу и пустой сейф. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении Лайфа.

В Краснодарском крае вооружённые злоумышленники попытались ограбить букмекерскую контору. Видео © LIFE

Инцидент с незадачливыми грабителями, предположительно, произошёл в станице Отрадной. Трое неизвестных ворвались с оружием в букмекерскую контору. Сначала они приказали лечь на пол охраннику, который тут же подчинился, а затем один из налётчиков направил ружьё на кассиршу. "Кассу вытаскивай! Быстрее! Минута у тебя!" — крикнул он.

"Вы что, с ума сошли? Вы сумасшедшие, что ли? Вы чего? Нет у меня кассы!" — рассерженно ответила боевая сотрудница, даже не сдвинувшись с места.

Как оказалось, заведение принимало только безналичные платежи и денег там действительно не было. Поэтому неизвестные поспешили скрыться. Сейчас делом занимается полиция.