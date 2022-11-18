Таски оценил шансы "Спартака" одолеть "Зенит" и стать чемпионом России

"Спартак" на втором месте в чемпионате России, очень хорошо выступает и в группе Кубка России. Сложно сказать, достаточно ли этого, чтобы опередить "Зенит" в таблице и выиграть чемпионат. "Зенит" очень силён, и большая разница по очкам со "Спартаком". Думаю, "Спартак" до последнего матча сезона будет бороться за чемпионство", — поделился он.