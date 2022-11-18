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18 ноября, 11:07

Таски оценил шансы "Спартака" одолеть "Зенит" и стать чемпионом России

Экс-защитник "Спартака" Таски предрёк клубу трудную борьбу за чемпионство в РПЛ

"Спартаку" придётся серьёзно потрудиться, чтобы обойти "Зенит" в таблице и выиграть чемпионат России. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" рассказал бывший защитник красно-белых Сердар Таски, комментируя результаты клуба в текущем сезоне РПЛ.

"Спартак" на втором месте в чемпионате России, очень хорошо выступает и в группе Кубка России. Сложно сказать, достаточно ли этого, чтобы опередить "Зенит" в таблице и выиграть чемпионат. "Зенит" очень силён, и большая разница по очкам со "Спартаком". Думаю, "Спартак" до последнего матча сезона будет бороться за чемпионство", — поделился он.

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Напомним, 12 ноября "Спартак" обыграл "Локомотив" со счётом 2:1. У победителей отличились Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников мяч забил Вильсон Изидор. Сейчас красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми

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