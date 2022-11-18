Украина является ненадёжным переговорщиком, что особенно показал инцидент с падением ракеты в Польше, а также последующая реакция киевских властей. Об этом заявили читатели немецкого издания Die Welt, которые убедились в правоте подобных заявлений Москвы.

"После очередной попытки Киева втянуть европейские страны в войну против России мы тоже убедились в его ненадёжности", — отметил один из комментаторов.

"Киев обокрал своих же граждан, предлагал нанести превентивный удар по России, запретил переговоры с Москвой. Кажется, у власти на Украине одни сумасшедшие", — подчеркнул другой читатель издания.

Кто-то заметил, что США пока не проявили интереса к переговорам с Москвой, а потому относительно их проведения ничего не говорит и президент Украины Владимир Зеленский. Другие пользователи заметили, что затягивание боевых действий выгодно лидеру Незалежной, так как это позволяет ему "набивать карманы миллиардами".