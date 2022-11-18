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18 ноября, 11:17

Тела матери и двоих её маленьких детей нашли в квартире в Петербурге

В Петербурге мать и двое малолетних детей насмерть отравились угарным газом

В одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружены тела матери и её двоих малолетних детей, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Об этом сообщил городской главк СК.

"18 ноября 2022 года в квартире одного из домов по Большой Пороховской улице были обнаружены тела местной жительницы 1983 года рождения, её 6-летнего сына и 2-летней дочери без внешних признаков насильственной смерти", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователи осматривают место трагедии и опрашивают свидетелей, затем будут проведены необходимые экспертизы.

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Ранее сообщалось, что женщина из города Радужного в Ханты-Мансийском автономном округе вызвала гнев горожан из-за отношения к своим маленьким детям. Она оскорбляла и била их прямо на улице.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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