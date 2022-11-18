Полиция установила личность подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы
Полицейские уже установили личность подозреваемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она также подтвердила, что за день до убийства, 17 ноября, эта девушка заявляла в полицию о преследовании со стороны некоего молодого человека. По данным Волк, сотрудники правоохранительных органов выезжали к ней на работу и опрашивали её.
Напомним, тело убитой 29-летней девушки было найдено утром 18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. Буквально за день до трагедии девушка сообщала в полицию о том, что её кто-то преследует. Подруга погибшей рассказала Лайфу, что убийцей мог стать бойфренд девушки.
t.me / Прокуратура Москвы