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18 ноября, 11:34
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Полиция установила личность подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Полицейские уже установили личность подозреваемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также подтвердила, что за день до убийства, 17 ноября, эта девушка заявляла в полицию о преследовании со стороны некоего молодого человека. По данным Волк, сотрудники правоохранительных органов выезжали к ней на работу и опрашивали её.

Лайф публикует фото предполагаемого убийцы девушки, чьё изрезанное тело нашли в Москве

Лайф публикует фото предполагаемого убийцы девушки, чьё изрезанное тело нашли в Москве

Напомним, тело убитой 29-летней девушки было найдено утром 18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. Буквально за день до трагедии девушка сообщала в полицию о том, что её кто-то преследует. Подруга погибшей рассказала Лайфу, что убийцей мог стать бойфренд девушки.

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t.me / Прокуратура Москвы

Александра Вишнякова

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