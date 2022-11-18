Басилашвили вспомнил, как замерзал в тюремном лагере на съёмках фильма Эльдара Рязанова

Советский и российский кинорежиссёр Эльдар Рязанов был хорошим человеком, требовательным к себе и окружающим. Такими воспоминаниями о нём в честь 95-летия со дня рождения режиссёра поделился актёр Олег Басилашвили.

"[Он был] хорошим человеком, требовательным к себе и окружающим. Он очень внимательно относился к детальности разработки каждого образа, его биографии, поведения, сверхзадачи, сверх-сверх-сверхзадачи: всё это разрабатывалось очень тщательно, серьёзно", — рассказал актёр РИА ФАН.

Артист признался, что выделить наиболее знаковые фильмы Рязанова непросто, об этом лучше спрашивать зрителей. Он предположил, что больше всего любят картины "Вокзал для двоих" и "Служебный роман". Для самого Басилашвили дороже те картины, в которых ему как актёру удалось "импровизировать внутренний образ".

Он также рассказал, что на съёмках фильма "Вокзал для двоих" ему было непросто, особенно из-за сильного мороза в лагере для осуждённых.

"Мы работали несколько суток в лагере для осуждённых нарушителей закона между городом Димитровом и Загорском, ныне Сергиевым Посадом. Там был большущий лагерь. Это была зима: сильный мороз, было очень тяжело", — поделился Басилашвили.