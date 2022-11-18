Подозреваемого в зверском убийстве девушки в Москве поймали в Тамбовской области
Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержан в Тамбовской области
Шохрукбек Каримов. Фото © Telegram / SHOT
Подозреваемый в убийстве 29-летней москвички, тело которой со множеством ножевых ранений нашли на Севастопольском проспекте, пойман. Он успел уехать в другой регион, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы", — уточнила она.
Как сообщил Лайфу источник, по подозрению в жестокой расправе полиция разыскивала 25-летнего Шохрукбека Каримова. При этом за день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании. В итоге сегодня утром её тело обнаружили недалеко от дома, где она жила. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. В настоящее время преступника ищут. Возбуждено уголовное дело.