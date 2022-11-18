Подозреваемого в зверском убийстве девушки в Москве поймали в Тамбовской области

Подозреваемый в убийстве 29-летней москвички, тело которой со множеством ножевых ранений нашли на Севастопольском проспекте, пойман. Он успел уехать в другой регион, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщил Лайфу источник, по подозрению в жестокой расправе полиция разыскивала 25-летнего Шохрукбека Каримова. При этом за день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании. В итоге сегодня утром её тело обнаружили недалеко от дома, где она жила. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. В настоящее время преступника ищут. Возбуждено уголовное дело.