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18 ноября, 12:06

Подозреваемого в зверском убийстве девушки в Москве поймали в Тамбовской области

Подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы задержан в Тамбовской области

<p>Шохрукбек Каримов. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Шохрукбек Каримов. Фото © Telegram / SHOT

Подозреваемый в убийстве 29-летней москвички, тело которой со множеством ножевых ранений нашли на Севастопольском проспекте, пойман. Он успел уехать в другой регион, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы", — уточнила она.

Как сообщил Лайфу источник, по подозрению в жестокой расправе полиция разыскивала 25-летнего Шохрукбека Каримова. При этом за день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании. В итоге сегодня утром её тело обнаружили недалеко от дома, где она жила. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. В настоящее время преступника ищут. Возбуждено уголовное дело.

Лайф публикует фото предполагаемого убийцы девушки, чьё изрезанное тело нашли в Москве

Лайф публикует фото предполагаемого убийцы девушки, чьё изрезанное тело нашли в Москве

Андрей Бражников

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