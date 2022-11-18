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Регион
Опубликовано 18 ноября 2022, 12:08
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В провокации с ракетой в Польше усмотрели безнадёжное положение Зеленского

Эксперт Котов назвал инцидент в Польше попыткой втягивания НАТО в противостояние с Россией

Киевский режим пытается втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией. Именно об этом свидетельствует инцидент с падением украинских ракет С-300 в Польше, рассказал в беседе с Лайфом член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Котов.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский осознаёт тот факт, что на его различные просьбы западные партнёры уже реагируют иначе — совсем не так, как в начале специальной военной операции. Вместе с этим киевский режим ведёт хаотичную политику эскалации конфликта, а также пытается втягивать в него новых "актёров". Как считает Котов, ситуация с использованием С-300 показала, в каком безнадёжном положении находятся Зеленский и его команда.

"Целью польской провокации была попытка втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией. Сценарий маловероятный, но у Зеленского заканчиваются возможности для политического маневрирования и креативные форматы получения поддержки от третьих стран. По крайней мере киевский режим мог рассчитывать на закрытие неба над Украиной со стороны Североатлантического альянса", — считает Котов.

Собеседник Лайфа пояснил, что такое решение усложнило бы уничтожение критической инфраструктуры и дало бы украинскому лидеру возможности для поиска путей восстановления энергетической безопасности. Однако страны – члены НАТО вряд ли пошли бы на открытую конфронтацию, "ведь можно использовать человеческие ресурсы Киева и сохранять жизни собственных граждан", резюмировал он.

Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.

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Кроме того, сам президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Накануне польский лидер Анджей Дуда заявил, что следов падения второго снаряда не обнаружено.

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Zet

Оксана Попова
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