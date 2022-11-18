В провокации с ракетой в Польше усмотрели безнадёжное положение Зеленского

Киевский режим пытается втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией. Именно об этом свидетельствует инцидент с падением украинских ракет С-300 в Польше, рассказал в беседе с Лайфом член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Котов.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский осознаёт тот факт, что на его различные просьбы западные партнёры уже реагируют иначе — совсем не так, как в начале специальной военной операции. Вместе с этим киевский режим ведёт хаотичную политику эскалации конфликта, а также пытается втягивать в него новых "актёров". Как считает Котов, ситуация с использованием С-300 показала, в каком безнадёжном положении находятся Зеленский и его команда.

"Целью польской провокации была попытка втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией. Сценарий маловероятный, но у Зеленского заканчиваются возможности для политического маневрирования и креативные форматы получения поддержки от третьих стран. По крайней мере киевский режим мог рассчитывать на закрытие неба над Украиной со стороны Североатлантического альянса", — считает Котов.

Собеседник Лайфа пояснил, что такое решение усложнило бы уничтожение критической инфраструктуры и дало бы украинскому лидеру возможности для поиска путей восстановления энергетической безопасности. Однако страны – члены НАТО вряд ли пошли бы на открытую конфронтацию, "ведь можно использовать человеческие ресурсы Киева и сохранять жизни собственных граждан", резюмировал он.