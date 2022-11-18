Россиянам перечислили доступные зарубежные направления для новогоднего отдыха
Председатель объединения туристов назвал Египет бюджетным вариантом для отдыха в праздники
Российские семьи могут бюджетно отдохнуть на новогодние каникулы в Турции, Египте и Таиланде. Об этом рассказал председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко. Он также добавил, что сейчас появилось ещё одно направление для туристов из России.
"Если мы берём зарубежные направления, то в первую очередь это Турция, но антальские гостиницы практически все проданы на Новый год. Сейчас открывается старое направление — Египет, Таиланд начал работу, новое направление на рынке в России — это Венесуэла", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".
При этом специалист не назвал направление, где отдохнуть семьёй дешевле всего. Он пояснил, что в каждом случае всё зависит от уровня отеля.
"Если брать отель среднего уровня, то цена примерно будет одинаковая, может быть, в Египте чуть подешевле. Сервис в этой стране упал из-за отсутствия туристов в период пандемии, но сейчас его уровень восстанавливается", — добавил Давыденко.
Ранее юрист Олег Бабич рассказал о том, что отпуск в 2023 году будет выгодно брать в августе, марте и октябре. Он пояснил, что месяц для отпуска можно выбирать по меньшей мере по двум параметрам: продолжительности отдыха и размеру выплат на работе.
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