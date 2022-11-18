Крымская "королева красоты" поплатилась российским паспортом за исполнение гимна "Азова"

"Решением МВД по Республике Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приёме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещённой символики", — сказано в сообщении ведомства.

В полиции добавили, что Ольга Валеева обратилась с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в августе текущего года, но по результатам проведённой проверки ей было отказано.

Напомним, что в октябре победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева на камеру исполнила на видео песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"*. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". А председатель Общественной палаты региона призвал ужесточить законы, которые бы наказывали за подобное поведение. Сама же девушка попыталась оправдаться в ответ на обрушившийся на неё хейт. Валеева подчеркнула, что никаких азовцев* при исполнении композиции не подразумевала, и обратилась к подписчикам с вопросом, "почему люди такие злые".