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18 ноября, 12:30
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Крымская "королева красоты" поплатилась российским паспортом за исполнение гимна "Азова"

МВД Крыма отклонило заявление о приёме в гражданство РФ "королевы красоты" Валеевой, спевшей гимн украинских нацбатов

<p>Обложка © Telegram / Ольга Валеева (<a href="https://t.me/olga_rijjylya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@olga_rijjylya</a>)</p>

Обложка © Telegram / Ольга Валеева (@olga_rijjylya)

Победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева, спевшая на камеру гимн украинских нацбатов "Червона калина", лишилась возможности получить российский паспорт. Как сообщила в пятницу пресс-служба МВД по Республике Крым, заявление о приёме в гражданство России данной 34-летней поклонницы экстремистских песен было отклонено.

"Решением МВД по Республике Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приёме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещённой символики", — сказано в сообщении ведомства.

В полиции добавили, что Ольга Валеева обратилась с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в августе текущего года, но по результатам проведённой проверки ей было отказано.

"Вышвырнуть из Крыма": Россиян возмутило видео "Королевы красоты", спевшей гимн украинских нацбатов

"Вышвырнуть из Крыма": Россиян возмутило видео "Королевы красоты", спевшей гимн украинских нацбатов

Напомним, что в октябре победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева на камеру исполнила на видео песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"*. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". А председатель Общественной палаты региона призвал ужесточить законы, которые бы наказывали за подобное поведение. Сама же девушка попыталась оправдаться в ответ на обрушившийся на неё хейт. Валеева подчеркнула, что никаких азовцев* при исполнении композиции не подразумевала, и обратилась к подписчикам с вопросом, "почему люди такие злые".

*Запрещённая в России террористическая организация.

Марина Калегина

Комментарий

1
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Атмосферный ФЕРЗЬсегодня в 13:11

От такой рожи теперь бессонница будет. Не надо было на ночь смотреть.

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