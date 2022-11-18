Избыток соли в еде повышает уровень гормона стресса на 75%
Cardiovascular Research: Избыток соли в пище может повысить уровень гормона стресса на 75%
Избыток соли в рационе может повысить уровень гормона стресса на 75%. К такому выводу пришли сотрудники Эдинбургского университета в результате исследования, которое опубликовано в журнале Cardiovascular Research.
В ходе эксперимента шотландские биологи давали мышам солёную пищу и стали замечать у них повышение уровня гормона стресса в состоянии покоя. При реальном стрессе он увеличивался вдвое в сравнении с той группой грызунов, которая получала обычную пищу. Вместе с тем эксперты зафиксировали у первой группы мышей увеличение вдвое активности генов, отвечающих за производство белков в мозге, контролирующих реакцию организма на стресс.
Однако на этом учёные не собираются останавливаться. Они уже приступили к дальнейшим исследованиям, чтобы понять, приводит ли высокое потребление соли к другим поведенческим изменениям — беспокойству и агрессии.
При этом человеку ежедневно следует потреблять не более шести граммов соли, однако многие увеличивают это количество до девяти. Это приводит к повышению артериального давления — риску сердечных приступов, инсультов и сосудистой деменции.
Ранее Лайф уже писал, что чрезмерная любовь к соли может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний с риском для жизни. Организм такого человека для сохранения солевого баланса начинает удерживать воду. При этом если не хочется менять вкусовые ощущения от привычно солёных блюд, стоит попробовать заменители. В этом качестве подойдут любые травы или специи.
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