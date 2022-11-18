На Урале в магазинах обнаружили говяжью тушёнку из свинины

Производитель тушёнки из Удмуртии решил сэкономить на производстве и заменил продукты на более дешёвые. Как узнали специалисты Россельхознадзора по Свердловской области, к говядине в банку добавляли и свинину.

Как сообщила ЕАН пресс-секретарь ведомства Наталья Сайфулина, эксперты отдела ПЦР-диагностики проверяли образцы продукции, которая была произведена в Удмуртии. Как оказалось, производитель заменял товар более дешёвым сырьём: в говяжьей тушёнке выявили ДНК свиньи.

"С производителями фальсифицированных консервов, которые работают в Удмуртской Республике, будет разбираться Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Важно не допустить попадания фальсификата к потребителю и принять превентивные меры", — сказала она.