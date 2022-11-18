Курящих родителей предупредили о возможных проблемах с развитием у ребёнка
Дефектолог Покровская назвала курение родителей причиной задержек в развитии детей
Родителям стоит обратиться за помощью к дефектологу, если ребёнок отстаёт от сверстников в развитии — двигательном, речевом и познавательном. Об этом рассказала дефектолог Юлия Покровская.
По словам специалиста, к нарушениям в развитии детей может приводить множество факторов, их более 800. Это в том числе генетические и органические изменения, а также социальные причины. Это могут быть вредные привычки во время беременности и незнание закономерности развития ребёнка.
"Безусловно, есть и токсические причины, которые чаще всего кажутся родителям более значимыми, — курение, наркомания. Но среди общей популяции детей с нарушениями в развитии, которые обусловлены этими причинами, встречается около 5–7%", — указала Покровская в беседе с РИАМО.
Она добавила, что обратиться за консультацией к специалисту нужно, когда ребёнок отстаёт в развитии больше чем на месяц в возрасте до года. Эксперт посоветовала читать различные сведения о развитии детей, чтобы вовремя заметить неладное.
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