"Эта информация не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет", — подчеркнул он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, ранее сегодня Mash сообщил, что взрыв в районе нефтегавани был зафиксирован ночью 18 ноября. По его данным, на месте атаки якобы были обнаружены обломки надводного украинского дрона. При этом отмечалось, что это тот же беспилотник, который использовали ВСУ при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.