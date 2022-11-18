Крымская "королева красоты" Валеева — об отказе в гражданстве РФ: Бред полнейший
Победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева в беседе с Лайфом прокомментировала решение МВД отказать ей в выдаче гражданства РФ и сочла его несправедливым.
"Мне только сейчас об этом сказали. СМИ быстрее узнали, чем я. Буду решать, что можно с этим сделать, пока не знаю. Это несправедливо, бред полнейший, при том что я уже больше трёх лет живу на территории России, я родила здесь ребёнка", — отметила Валеева.
Напомним, что в октябре победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева на камеру исполнила на видео песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"*. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". Позднее девушка попыталась оправдаться в ответ на обрушившийся на неё хейт и заметила, что не знала о предыстории композиции. В итоге она была оштрафована на 40 тысяч рублей. 18 ноября МВД по Республике Крым сообщило, что заявление Валеевой о приёме в гражданство РФ было отклонено.
* Запрещённая в России террористическая организация.
VK / queenofcrimea