Крымская "королева красоты" Валеева — об отказе в гражданстве РФ: Бред полнейший

"Мне только сейчас об этом сказали. СМИ быстрее узнали, чем я. Буду решать, что можно с этим сделать, пока не знаю. Это несправедливо, бред полнейший, при том что я уже больше трёх лет живу на территории России, я родила здесь ребёнка", — отметила Валеева.