Найденная мёртвой петербурженка с детьми за несколько часов до смерти жаловалась на здоровье

Жительница Санкт-Петербурга, тело которой вместе с двумя её детьми нашли в квартире, за несколько часов до смерти жаловалась маме на самочувствие. Об этом сообщает телеканал "360".

По данным СМИ, 39-летняя женщина работала лингвистом, но в последние годы находилась в декрете. Она была в разводе и воспитывала двух детей: шестилетнего сына и двухлетнюю дочку. Семья считалась благополучной. Накануне, 17 ноября, петербурженка жаловалась своей маме, что она и дети плохо себя чувствуют. Бабушка малышей вызвала скорую, но врачи, зайдя в квартиру, увидели уже бездыханные тела на кроватях.

При этом за несколько дней до этих событий сын и дочка получили справку у педиатра для детсада — никаких недугов у них не было.