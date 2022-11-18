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18 ноября, 13:25

Найденная мёртвой петербурженка с детьми за несколько часов до смерти жаловалась на здоровье

Жительница Санкт-Петербурга, тело которой вместе с двумя её детьми нашли в квартире, за несколько часов до смерти жаловалась маме на самочувствие. Об этом сообщает телеканал "360".

По данным СМИ, 39-летняя женщина работала лингвистом, но в последние годы находилась в декрете. Она была в разводе и воспитывала двух детей: шестилетнего сына и двухлетнюю дочку. Семья считалась благополучной. Накануне, 17 ноября, петербурженка жаловалась своей маме, что она и дети плохо себя чувствуют. Бабушка малышей вызвала скорую, но врачи, зайдя в квартиру, увидели уже бездыханные тела на кроватях.

При этом за несколько дней до этих событий сын и дочка получили справку у педиатра для детсада — никаких недугов у них не было.

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Напомним, ранее в одной из квартир Санкт-Петербурга были обнаружены тела 39-летней матери и двоих её детей — шести и двух лет. Внешних признаков насилия на их телах нет, не исключено, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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