СПЧ направит страшное видео с казнью русских солдат в ООН и Совет Европы
Глава СПЧ Фадеев направит в международные организации видео с казнью российских военнопленных в Макеевке
Глава Совета при Президенте России по правам человека Валерий Фадеев направит в международные организации видео казни российских военнопленных в Макеевке с требованием всестороннего расследования. Шокирующие кадры распространили в пятницу телеграм-каналы. Лайф не приводит их из уважения к памяти погибших.
"Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали", — приводит заявление Фадеева пресс-служба СПЧ.
Глава совета уточнил, что на днях им был получен ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу внесудебных расправ со стороны ВСУ над военными и гражданскими под Купянском и обстрела переправы в Херсоне. В ООН обещали тщательно проверить поступившую информацию и высказать свою оценку.
"Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам: в том числе в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам", — сообщил Фадеев.
Напомним, что на видео, о котором идёт речь, украинские силовики окружили дом, заставили российских военнослужащих выйти из укрытий и лечь на землю, а потом, предположительно, расстреляли. На кадрах российские солдаты выходят к противнику с поднятыми руками, затем видео прерывается звуками стрельбы. Вторая видеозапись, которая появилась в Сети, снята с коптера. На ней видно, что те же самые солдаты лежат в том же дворе, но уже мёртвые. Всего речь может идти о 12–13 военнослужащих.
ТАСС / Александр Щербак