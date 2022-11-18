Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 14:20

В России предложили создать рейтинг "токсичности" треш-блогеров

В РОЦИТ рассказали, как треш-блогеры создают угрозы жизни и здоровью людей

Различные видеоролики, пранки и челленджи так называемых треш-блогеров несут реальную опасность жизни и здоровью россиян, ведь многие начинают принимать в них участие и повторять увиденное в роликах. Об этом в ходе круглого стола в Общественной палате РФ по созданию реестра деструктивного контента заявил заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский.

"Стример Михаил Литвин на своём ютуб-канале размещает видео, в котором известным блогерам и деятелям шоу-бизнеса вводят специальное седативное средство, применяющееся при анестезии. Победителем становится тот участник, который останется в сознании дольше других. Участники шоу положительно высказываются о своём состоянии, чем формируют у зрителей позитивное восприятие подобных практик", привёл пример таких роликов Ампелонский.

Беспокойство выражает и тот факт, что у подобных "испытаний" начинают появляться подражатели, желающие их повторить. Так, Ампелонский вспомнил историю, когда два 11-летних школьника решили попытаться удержать тяжёлую бутылку с водой на высоте, в результате чего 20-литровая ёмкость с высоты десятого этажа упала на голову девушке. В итоге пострадавшая осталась инвалидом, у неё были диагностированы повреждение позвоночника, разрыв печени и селезёнки.

"Последователи подобных челленджей есть, и они часто не отдают отчёта в своих действиях", добавил Ампелонский.

В этой связи встаёт вопрос об ответственности и статусе таких блогеров: являются они СМИ или нет? В свою очередь, генеральный директор компании "Ашманов и партнёры", эксперт по IT-безопасности Игорь Ашманов предложил создать рейтинг "токсичности" блогеров и ввести статус "распространитель деструктивного контента".

Появилось видео задержания треш-стримера, от имени которого угрожали взорвать дом в Пензе

Появилось видео задержания треш-стримера, от имени которого угрожали взорвать дом в Пензе

Ранее директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина выступила за ограничение доступа к треш-стримам на YouTube.

Обложка ©

Freepik

Артур Белкин
  • Новости
  • стримеры
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров