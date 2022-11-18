В России предложили создать рейтинг "токсичности" треш-блогеров

Различные видеоролики, пранки и челленджи так называемых треш-блогеров несут реальную опасность жизни и здоровью россиян, ведь многие начинают принимать в них участие и повторять увиденное в роликах. Об этом в ходе круглого стола в Общественной палате РФ по созданию реестра деструктивного контента заявил заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский.

"Стример Михаил Литвин на своём ютуб-канале размещает видео, в котором известным блогерам и деятелям шоу-бизнеса вводят специальное седативное средство, применяющееся при анестезии. Победителем становится тот участник, который останется в сознании дольше других. Участники шоу положительно высказываются о своём состоянии, чем формируют у зрителей позитивное восприятие подобных практик", — привёл пример таких роликов Ампелонский.

Беспокойство выражает и тот факт, что у подобных "испытаний" начинают появляться подражатели, желающие их повторить. Так, Ампелонский вспомнил историю, когда два 11-летних школьника решили попытаться удержать тяжёлую бутылку с водой на высоте, в результате чего 20-литровая ёмкость с высоты десятого этажа упала на голову девушке. В итоге пострадавшая осталась инвалидом, у неё были диагностированы повреждение позвоночника, разрыв печени и селезёнки.

"Последователи подобных челленджей есть, и они часто не отдают отчёта в своих действиях", — добавил Ампелонский.

В этой связи встаёт вопрос об ответственности и статусе таких блогеров: являются они СМИ или нет? В свою очередь, генеральный директор компании "Ашманов и партнёры", эксперт по IT-безопасности Игорь Ашманов предложил создать рейтинг "токсичности" блогеров и ввести статус "распространитель деструктивного контента".