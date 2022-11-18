Россиянка сбежала из Германии, когда у неё устроили обыск из-за буквы Z

Российской журналистке Марине Г. пришлось покинуть Германию из-за преследования властей. Поводом стало её расследование, посвящённое торговле украинским оружием в странах Европы, сообщают ИноСМИ.

Россиянка уже несколько лет находилась в браке с немецким гражданином, и сама успела получить ВНЖ, а вот трудовой деятельностью занималась на родине, сотрудничая с российскими изданиями "Взгляд" и "Царьград".

"Вчера к ней приехали несколько полицейских машин. Только в доме было 10 сотрудников, остальные дежурили снаружи. Они устроили обыск, изъяли все гаджеты. Выдали ей ордер на обыск и ордер об изъятии", — поделился с журналистами коллега нашей соотечественницы.

С его слов, полицейских могла спровоцировать буква Z в одной из её публикаций, поскольку дело против россиянки шили "за поддержку войны". Сейчас Марина Г., которой в Германии грозил арест, находится в Москве. В целях безопасности её установочные данные не раскрываются.