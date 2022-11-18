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Регион
Опубликовано 18 ноября 2022, 14:07
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Россиянка сбежала из Германии, когда у неё устроили обыск из-за буквы Z

ИноСМИ: Российской журналистке пришлось бежать из Германии из-за использования в статье буквы Z

Российской журналистке Марине Г. пришлось покинуть Германию из-за преследования властей. Поводом стало её расследование, посвящённое торговле украинским оружием в странах Европы, сообщают ИноСМИ.

Россиянка уже несколько лет находилась в браке с немецким гражданином, и сама успела получить ВНЖ, а вот трудовой деятельностью занималась на родине, сотрудничая с российскими изданиями "Взгляд" и "Царьград".

"Вчера к ней приехали несколько полицейских машин. Только в доме было 10 сотрудников, остальные дежурили снаружи. Они устроили обыск, изъяли все гаджеты. Выдали ей ордер на обыск и ордер об изъятии", поделился с журналистами коллега нашей соотечественницы.

С его слов, полицейских могла спровоцировать буква Z в одной из её публикаций, поскольку дело против россиянки шили "за поддержку войны". Сейчас Марина Г., которой в Германии грозил арест, находится в Москве. В целях безопасности её установочные данные не раскрываются.

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А ранее сообщалось, что в Германии пропала россиянка Юлия Прохорова, которая танцевала русский народный танец "Калинка" на фоне проукраинского митинга в День Победы в Мюнхене. Как сообщила журналистка Алина Липп, девушка бесследно исчезла после прошедших в её доме обысков.

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ТАСС / Афонина Елена

Марина Калегина
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