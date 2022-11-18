МИД Нидерландов вызвал посла России из-за реакции на приговор по делу MH17
МИД Нидерландов вызвал посла РФ Александра Шульгина из-за реакции Москвы на приговор гаагского суда по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом сообщает агентство France Presse.
"Своей реакцией Россия дискредитирует голландское правовое государство. Это абсолютно неприемлемо", — заявили в ведомстве.
Напомним, накануне суд в Гааге вынес приговор троим фигурантам дела о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" в 2014 году. Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко приговорили к пожизненному заключению. Ещё один фигурант дела, Олег Пулатов, был оправдан. В Кремле не сочли объективным расследование дела о рейсе MH17, так как Россия не была до него допущена.