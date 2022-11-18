Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 14:06

МИД Нидерландов вызвал посла России из-за реакции на приговор по делу MH17

МИД Нидерландов вызвал посла РФ Александра Шульгина из-за реакции Москвы на приговор гаагского суда по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом сообщает агентство France Presse.

"Своей реакцией Россия дискредитирует голландское правовое государство. Это абсолютно неприемлемо", — заявили в ведомстве.

Сенатор Джабаров назвал юридически ничтожным решение суда Гааги по делу MH17

Сенатор Джабаров назвал юридически ничтожным решение суда Гааги по делу MH17

Напомним, накануне суд в Гааге вынес приговор троим фигурантам дела о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" в 2014 году. Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко приговорили к пожизненному заключению. Ещё один фигурант дела, Олег Пулатов, был оправдан. В Кремле не сочли объективным расследование дела о рейсе MH17, так как Россия не была до него допущена.

Обложка ©

Wikipedia / Kacko30

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров