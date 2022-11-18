Российским туристам назвали самое безопасное место для отдыха в Венесуэле

На туристическом рынке РФ появилось новое направление для отдыха. По словам председателя Всероссийского объединения туристов Дмитрия Давыденко, речь идёт о Венесуэле.

Специалист рассказал, что безопаснее всего ехать на остров Маргарита, который находится в этой стране. Он больше подходит для туристов благодаря мерам местных властей.

"В этой южноамериканской стране есть один туристический остров, называется Маргарита, там с безопасностью более-менее нормально. Власти обеспечивают безопасность, и там нет большого количества местного населения за счёт того, что это остров, поэтому туда организовываются туры", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

Давыденко добавил, что для российских туристов также открывается остров Куба в Латинской Америке. На данный момент туда летают несколько самолётов, но, предположительно, количество рейсов увеличат в ближайшее время.