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18 ноября, 13:51

Рестораны McDonald`s временно закрылись в Казахстане

В Казахстане сеть McDonald`s приостановила работу своих заведений, сотрудники отказываются давать комментарии. Об этом сообщает РИА "Новости", напомнив, что о временном закрытии компания предупреждала накануне.

Причиной называется ограничение местных поставок, однако сеть намерена решить вопрос и позже уведомить о возобновлении деятельности. На дверях и окнах кафе в Алма-Ате появились соответствующие объявления, а на интернет-ресурсе указано: "Следите за новостями на официальном сайте McDonald`s и в социальных сетях".

Владелец "Вкусно — и точка" выкупит активы логистического партнёра McDonald`s

Владелец "Вкусно — и точка" выкупит активы логистического партнёра McDonald`s

Напомним, что сеть ресторанов фастфуда "Вкусно — и точка" заменила "Макдоналдс" в Белоруссии. Под новым названием кафе начнут работу с 22 ноября.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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