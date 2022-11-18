Рестораны McDonald`s временно закрылись в Казахстане

В Казахстане сеть McDonald`s приостановила работу своих заведений, сотрудники отказываются давать комментарии. Об этом сообщает РИА "Новости", напомнив, что о временном закрытии компания предупреждала накануне.

Причиной называется ограничение местных поставок, однако сеть намерена решить вопрос и позже уведомить о возобновлении деятельности. На дверях и окнах кафе в Алма-Ате появились соответствующие объявления, а на интернет-ресурсе указано: "Следите за новостями на официальном сайте McDonald`s и в социальных сетях".