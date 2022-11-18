"Мы знаем правду": В США рассказали о провалившейся провокации Зеленского
Офицер разведки США Риттер: Зеленскому не удалось ложью о Польше втянуть НАТО в конфликт
Инцидент с украинскими ракетами в Польше был организован Киевом с целью вовлечения Североатлантического альянса в конфликт против России. Как заявил офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, у Америки есть все доказательства этого факта.
"Эта ракета, как мы сейчас знаем, — С-300, на ней даже есть серийный номер, так что всё указывает на Украину. НАТО признаёт, что проследило траекторию движения этой ракеты, и знает, откуда она была запущена. У нас есть полная информация. Мы знаем, что это была украинская ракета и что она была запущена на территорию Польши. Поэтому Зеленский перестал отрицать, мы уже знаем правду", — сказал он и добавил, что Украина намеренно направила ракеты на Польшу.
По словам Риттера, российские удары по украинской инфраструктуре застали врасплох киевские власти, а также военных. Они осознают, что остановить данную атаку без вмешательства НАТО у них не выйдет. По этой причине решили организовать "польскую провокацию", убеждён офицер. К тому же Киев хочет, чтоб альянс объявил бесполётную зону над Незалежной, ведь это было бы спасением от ударов.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибли два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. Кроме того, сам президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Накануне польский лидер Анджей Дуда заявил, что следов падения второго снаряда не обнаружено.
Getty Images / Pool / Matt Dunham