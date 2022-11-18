Инцидент с украинскими ракетами в Польше был организован Киевом с целью вовлечения Североатлантического альянса в конфликт против России. Как заявил офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, у Америки есть все доказательства этого факта.

"Эта ракета, как мы сейчас знаем, — С-300, на ней даже есть серийный номер, так что всё указывает на Украину. НАТО признаёт, что проследило траекторию движения этой ракеты, и знает, откуда она была запущена. У нас есть полная информация. Мы знаем, что это была украинская ракета и что она была запущена на территорию Польши. Поэтому Зеленский перестал отрицать, мы уже знаем правду", — сказал он и добавил, что Украина намеренно направила ракеты на Польшу.