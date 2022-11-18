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18 ноября, 13:46

"Мы знаем правду": В США рассказали о провалившейся провокации Зеленского

Офицер разведки США Риттер: Зеленскому не удалось ложью о Польше втянуть НАТО в конфликт

Инцидент с украинскими ракетами в Польше был организован Киевом с целью вовлечения Североатлантического альянса в конфликт против России. Как заявил офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, у Америки есть все доказательства этого факта.

"Эта ракета, как мы сейчас знаем, — С-300, на ней даже есть серийный номер, так что всё указывает на Украину. НАТО признаёт, что проследило траекторию движения этой ракеты, и знает, откуда она была запущена. У нас есть полная информация. Мы знаем, что это была украинская ракета и что она была запущена на территорию Польши. Поэтому Зеленский перестал отрицать, мы уже знаем правду", — сказал он и добавил, что Украина намеренно направила ракеты на Польшу.

По словам Риттера, российские удары по украинской инфраструктуре застали врасплох киевские власти, а также военных. Они осознают, что остановить данную атаку без вмешательства НАТО у них не выйдет. По этой причине решили организовать "польскую провокацию", убеждён офицер. К тому же Киев хочет, чтоб альянс объявил бесполётную зону над Незалежной, ведь это было бы спасением от ударов.

В Польше опубликовали карту прилёта украинской ракеты

В Польше опубликовали карту прилёта украинской ракеты

Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибли два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. Кроме того, сам президент Украины Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Накануне польский лидер Анджей Дуда заявил, что следов падения второго снаряда не обнаружено.

Обложка ©

Getty Images / Pool / Matt Dunham

Оксана Попова

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