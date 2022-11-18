В ГД считают, что украинские военные "достойны" казни за расправы над российскими пленными

Жестокость украинских военных по отношению к российским пленным должна наказываться смертной казнью. Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии, который публикует пресс-служба партии.

"У нас с 1996 года, когда мы вступили в Совет Европы, применяется мораторий на вынесение приговоров, связанных с высшей мерой наказания. Такую жестокость, которую мы видели, иначе диагностировать нельзя, как достойную именно такого приговора", — отметил Слуцкий.

Таким образом парламентарий отреагировал на публикацию в Сети кадров с расстрелом бойцами ВСУ российских военных. Слуцкий также призвал установить, насколько подлинными являются данные видео.