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Опубликовано 18 ноября 2022, 13:33

В ГД считают, что украинские военные "достойны" казни за расправы над российскими пленными

Глава комитета ГД Слуцкий призвал применять смертную казнь к украинским военным за жестокость

Жестокость украинских военных по отношению к российским пленным должна наказываться смертной казнью. Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии, который публикует пресс-служба партии.

"У нас с 1996 года, когда мы вступили в Совет Европы, применяется мораторий на вынесение приговоров, связанных с высшей мерой наказания. Такую жестокость, которую мы видели, иначе диагностировать нельзя, как достойную именно такого приговора", — отметил Слуцкий.

Таким образом парламентарий отреагировал на публикацию в Сети кадров с расстрелом бойцами ВСУ российских военных. Слуцкий также призвал установить, насколько подлинными являются данные видео.

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Ранее Лайф сообщал, что ООН задокументировала данные о применении властями Украины пыток к пленным на территории страны.

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Getty Images / Metin Aktas

Артур Белкин
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