Россиянам объяснили, почему осенью и зимой важно поддерживать водный баланс
Врач Кашух рекомендовала выпивать до трёх литров воды в день осенью и зимой
Для профилактики обезвоживания осенью и зимой необходимо поддерживать водный баланс и употреблять меньше сладких напитков. Об этом заявила кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
По словам эксперта, в холодное время года тоже происходит значительная потеря жидкости. Если её восполнять, это поможет нормальному обмену веществ.
"Одежды становится больше, и люди потеют, но иногда даже не замечают этого. Центральное отопление и обогреватели делают воздух сухим, увеличивается испарение влаги через кожу", — рассказала врач в беседе с RT.
Она объяснила, что не существует единой нормы количества жидкости, необходимой организму в холодное время года. Всё зависит от пола, возраста, веса и других факторов. В среднем это два-три литра в день для взрослых и до полутора литров для детей. Также Кашух добавила, что в качестве напитков лучше не выбирать что-то сладкое.
Специалист предупредила, что к обезвоживанию в холода может привести алкоголь, а вот кофе не так вреден, если пить его умеренно — до трёх чашек в день.
Ранее диетолог Марият Мухина в беседе с Лайфом рассказала о том, что вода с лимоном, безусловно, полезный напиток, но подходит далеко не всем. В некоторых случаях она может вызвать аллергию.
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