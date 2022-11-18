Россиянам объяснили, почему осенью и зимой важно поддерживать водный баланс

Для профилактики обезвоживания осенью и зимой необходимо поддерживать водный баланс и употреблять меньше сладких напитков. Об этом заявила кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По словам эксперта, в холодное время года тоже происходит значительная потеря жидкости. Если её восполнять, это поможет нормальному обмену веществ.

"Одежды становится больше, и люди потеют, но иногда даже не замечают этого. Центральное отопление и обогреватели делают воздух сухим, увеличивается испарение влаги через кожу", — рассказала врач в беседе с RT.

Она объяснила, что не существует единой нормы количества жидкости, необходимой организму в холодное время года. Всё зависит от пола, возраста, веса и других факторов. В среднем это два-три литра в день для взрослых и до полутора литров для детей. Также Кашух добавила, что в качестве напитков лучше не выбирать что-то сладкое.

Специалист предупредила, что к обезвоживанию в холода может привести алкоголь, а вот кофе не так вреден, если пить его умеренно — до трёх чашек в день.