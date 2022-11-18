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Опубликовано 18 ноября 2022, 13:38

Киев может полностью остаться без света

Замглавы Администрации Киева не исключил полного отключения электричества в городе

Власти Киева в настоящее время готовятся к различным вариантам развития ситуации с электроснабжением украинской столицы, включая полное отключение света. Об этом сообщил первый заместитель главы городской военной администрации Николай Поворозник.

"Мы уже неоднократно говорили про то, что мы фактически готовимся к различным сценариям, в том числе к полному отключению [электроэнергии]. Но то, что есть на сегодняшний день: город перешёл к стабилизационным отключениям, <...> свет будет отключаться по графику не больше четырёх часов в день", — объяснил он в эфире телеканала "Киев".

Поворозник заметил, что из-за похолодания энергопотребление в столице увеличивается. Поэтому киевлянам нужно будет экономить свет как никогда, в противном случае энергосистема не будет справляться, что может привести к аварийным отключениям света.

Отключения света в Киеве стали рекордно долгими
Отключения света в Киеве стали рекордно долгими

Ранее заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев не исключил, что зимой в многоквартирных домах Киева несколько суток или недель не будет отопления.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Андрей Бражников
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