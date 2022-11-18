Пофигизм Мостового вызвал истерику у Кадони на телешоу

Известный российский футболист, полузащитник, который считается одним из лучших в истории нашей сборной, Александр Мостовой стал одним из участников детективно-приключенческого шоу "Наследники и самозванцы" на канале ТВ-3. В борьбу за пять миллионов рублей — "наследство" таинственного миллионера — он включился весьма осторожно, остерегаясь провокаций, интриг и тщательно взвешивая каждое слово. Такая позиция игрока не на шутку тревожит другого участника — экстрасенса Влада Кадони, который не терпит тёмных лошадок и ожидает, что каждый должен раскрыться с первых серий и выложить карты на стол.

Влад Кадони — известный манипулятор, но вывести из себя титулованного спортсмена ему не удалось. Видео оказалось в распоряжении Лайфа

В новом выпуске шоу Кадони решил расставить точки над "i" и прижал молчаливого Мостового к стенке, но получил отпор.

"Смысл мне с тобой разговаривать? У меня есть другие люди, с которыми я могу поговорить и считаю их намного умнее, чем ты", — ответил колдуну Мостовой.

Второй выпуск шоу "Наследники и самозванцы" покажут на канале ТВ-3 19 ноября в 17:00.