Суд в Германии приговорил бывшего офицера к условному сроку за шпионаж в пользу России

Суд Дюссельдорфа приговорил к одному году и девяти месяцам условного срока бывшего офицера немецкой армии, который обвинялся в шпионаже в пользу России против США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы инстанции.

"Сегодня, 18 ноября 2022 года, Сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Дюссельдорфа приговорил обвиняемого Ральфа Г. к лишению свободы сроком на один год и девять месяцев условно за разведывательную деятельность, сопряжённую с агентурной деятельностью против государства – члена НАТО — Соединённых Штатов Америки", — говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший офицер Бундесвера предоставлял данные об экономических последствиях санкций для Германии, которые Берлин ввёл против РФ в 2014 году. Также он передавал сведения о политике безопасности и обороны США и других стран Запада, что могло нанести ущерб интересам Берлина и Вашингтона.