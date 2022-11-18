Украина планирует очередную фейковую атаку на Россию. К выходу готовится фильм "Дети войны", где ВС РФ будут обвиняться в "похищениях" более восьми тысяч украинских детей и якобы помещении их в фильтрационные лагеря, сообщает "Комитет защиты от предателей".

Украина намерена снять фильм о "похищениях" украинских детей российскими военными. Видео © t.me / "Комитет защиты от предателей"

Курирует проект вице-премьер Украины Ирина Верещук, которая не раз была поймана на распространении фейков о российских военных, а также спецслужбы Запада. Через фонд "Будущее России", который принадлежит экс-главе "Юкоса" Михаилу Ходорковскому*, на съёмки выделят 800 тысяч фунтов стерлингов. Директором фильма назначена британский режиссёр Сара Маккарти, именно она в 2014 году снимала антироссийскую ленту об Уильяме Браудере.

На фоне демонизации России украинские спецслужбы будут представлены как спасители, которые тайно эвакуируют и освобождают "похищенных" детей. Но правда в том, что Россия создавала гуманитарные коридоры, спасая жителей из наиболее опасных районов, а также постоянно информировала Киев о возможности родителей воссоединиться с детьми. Сегодня свыше 30 ребят переданы в семьи по запросам украинской стороны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не эвакуирует мирных жителей из зоны ведения боёв, чтобы у военных оставалась мотивация сражаться. В этом он признался, общаясь с журналистами в эфире единого телемарафона страны.