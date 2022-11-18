Орбан призвал не давать Украине общеевропейский кредит
Премьер Венгрии Орбан выступил против общеевропейского кредита для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность оказать Киеву поддержку, однако лишь на основании двусторонних соглашений. Будапешт выступает против общеевропейского кредита, поскольку "не желает ставить интересы Украины выше своих".
"Венгрия не согласна с тем, чтобы страны – члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине", — приводит его слова агентство MTI.
Вместо этого глава кабмина предложил европейским государствам "пропорционально и справедливо" распределить между собой оказываемую Киеву помощь. Венгрия согласна ежегодно выделять из национального бюджета сумму в размере 60–70 миллиардов форинтов в рамках двустороннего соглашения, заключённого с Украиной, заметил Орбан.
Кстати, ранее Лайф писал, что венгерские власти намерены заблокировать план Евросоюза по передаче Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. По некоторым данным, представители Будапешта заявили министрам финансов стран ЕС на встрече, что не поддержат подготовку пакета помощи Украине на 2023 год.
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