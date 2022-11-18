Орбан призвал не давать Украине общеевропейский кредит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность оказать Киеву поддержку, однако лишь на основании двусторонних соглашений. Будапешт выступает против общеевропейского кредита, поскольку "не желает ставить интересы Украины выше своих".

"Венгрия не согласна с тем, чтобы страны – члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине", — приводит его слова агентство MTI.

Вместо этого глава кабмина предложил европейским государствам "пропорционально и справедливо" распределить между собой оказываемую Киеву помощь. Венгрия согласна ежегодно выделять из национального бюджета сумму в размере 60–70 миллиардов форинтов в рамках двустороннего соглашения, заключённого с Украиной, заметил Орбан.