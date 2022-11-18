Стало известно, как в Москве будут праздновать Новый год и от чего откажутся

Мэр Москвы Сергей Собянин огласил итоги общегородского голосования о судьбе новогодних праздников. Так, фейерверки и крупные уличные мероприятия проводиться не будут, однако парки, катки, фестивальные площадки будут открыты, также отказываться не станут и от праздничного оформления.

По словам Собянина, более 80% участников голосования поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. Мнение горожан было учтено.

"От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу", — сообщил результат мэр города.

Маленькие москвичи смогут посетить многочисленные новогодние и рождественские ёлки, для всех будут открыты парки, катки и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество". Отдельные подарки приготовили и для семей мобилизованных: они смогут бесплатно попасть на главный каток страны на ВДНХ, посетить спектакли в городских театрах, принять участие в утренниках, экскурсиях, кулинарных мастер-классах. На "Ёлку Мэра" пригласят детей участников СВО, а также ребят из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Во многих парках и на фестивальных площадках будет открыт сбор гуманитарной помощи, а дети смогут воспользоваться Почтой Деда Мороза, чтобы отправить поздравительные открытки военным и жителям новых регионов.

Также Собянин объявил, что часть прибыли бизнеса, а также все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий направят на поддержку бойцов, их семей и восстановление пострадавших районов.

"Встречу нового, 2023 года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома", — добавил Собянин.