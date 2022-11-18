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18 ноября, 14:37

Минобороны РФ: Зеленскому и его приспешникам придётся ответить за каждого убитого пленного

<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Kremlin.ru

В Министерстве обороны России заявили, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его "приспешникам" придётся ответить за каждого военнопленного, который был жестоко казнён в Макеевке.

"Отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придётся за всех и за каждого замученного и убитого пленного", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны, появившиеся доказательства очередного зверства, "массовой кровавой расправы" украинских бойцов над безоружными российскими военнопленными подтверждают "живодёрскую сущность нынешнего киевского режима" во главе с их предводителем в лице Зеленского, а также тех, кто его защищает и поддерживает. В МО РФ подчеркнули, что это не первое и не единичное военное преступление Киева. По данным министерства, такие зверства являются распространённой практикой в ВСУ, "активно поддерживаемой киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями".

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Напомним, что на видео, о котором идёт речь, украинские силовики окружили дом, заставили российских военнослужащих выйти из укрытий и лечь на землю, а потом, предположительно, расстреляли. На кадрах российские солдаты выходят к противнику с поднятыми руками, затем видео прерывается звуками стрельбы. Вторая видеозапись, которая появилась в Сети, снята с коптера. На ней видно, что те же самые солдаты лежат в том же дворе, но уже мёртвые. Всего речь может идти о 12–13 военнослужащих.

Николь Вербер

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