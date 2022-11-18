Минобороны РФ: Зеленскому и его приспешникам придётся ответить за каждого убитого пленного

В Министерстве обороны России заявили, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его "приспешникам" придётся ответить за каждого военнопленного, который был жестоко казнён в Макеевке.

"Отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придётся за всех и за каждого замученного и убитого пленного", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны, появившиеся доказательства очередного зверства, "массовой кровавой расправы" украинских бойцов над безоружными российскими военнопленными подтверждают "живодёрскую сущность нынешнего киевского режима" во главе с их предводителем в лице Зеленского, а также тех, кто его защищает и поддерживает. В МО РФ подчеркнули, что это не первое и не единичное военное преступление Киева. По данным министерства, такие зверства являются распространённой практикой в ВСУ, "активно поддерживаемой киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями".