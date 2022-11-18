Что ждёт украинских боевиков, казнивших 12 российских солдат в Макеевке В России шокированы кадрами казни украинскими боевиками под Сватовом отряда российских бойцов. Что там произошло? 183918 183918 Обложка © Getty Images

В пятницу в Сети появились шокирующие кадры: на видео украинские военные с жёлтыми повязками на руках окружили частный дом, в котором были российские бойцы, заставили их сдаться, уложили под дулами автоматов на землю.

Видео с подробностями казни военнопленных взорвало Интернет. Видео © Telegram

Однако один из российских солдат совершил настоящий подвиг: он вышел из дома с автоматом и гранатами и открыл по противнику огонь, после чего пал от пули лежащего в засаде украинского пулемётчика. В итоге один украинский военный был убит, другой ранен. В отместку боевики безжалостно расстреляли всех сдавшихся российских бойцов.

После того как в Интернете появился первый ролик с лежащими телами российских военнослужащих, снятый с коптера, украинские комментаторы пытались объяснить, что те якобы погибли при миномётном обстреле. Хотя уже тогда было понятно, что наших военных казнили: все тела лежали рядом и у каждого была лужа крови в районе головы.

Видео © Telegram

Второй ролик не оставил никаких шансов украинским пропагандистам. Предположительно, казнь произошла близ Макеевки — не пригорода Донецка, а села в Сватовском районе ЛНР. Расстрелянными могут быть мобилизованные из Народной милиции ЛНР. Всего, судя по видео, было расстреляно двенадцать человек. Поскольку убитые были безоружными и сдались в плен, произошедшее однозначно можно трактовать как военное преступление и грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. На это указывает и характер огнестрельных ранений: выстрелы производились целенаправленно в область головы.

Украинские военные на видео даже не скрывают своих лиц и довольно легко деанонимизируются. Скорее всего, исполнителями казни стали выпускники университета МВД в Харькове — ХНУВД. Это Артур Бортничук из Нововолынска — сын местного футбольного тренера из клуба "Шахтёр" Валентина Бортничука. И некий Назар Михайловский. Интересно, что оба когда-то, как и президент Украины Владимир Зеленский, были кавээнщиками — выступали в команде ХНУВД "Следствие ведут".

Также на видео фигурирует некий раненый "Андрюха", который ранее позировал с автоматом со словами: "Мы творим историю здесь". По поиску фото в военнослужащем легко узнаётся уроженец Львова Андрей Сокол. В своих соцсетях Сокол поставил многоговорящий статус: — Я умею терпеть, я умею прощать, но… всему есть предел и его лучше знать!

P/S

Стоит отметить, что у военных преступлений нет срока давности, а Следственный комитет России уделяет им особое внимание. Каждый случай пыток и тем более казней на Украине тщательно расследуется, определяется круг причастных. У российского спецназа особый счёт к изуверам, которые издеваются над нашими военными и населением Донбасса. Можно не сомневаться в том, что все причастные к казни российских солдат понесут справедливое наказание.

Авторы Станислав Сенькин