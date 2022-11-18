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Палачи из КВН: Что ждёт украинских боевиков, казнивших 12 российских солдат в Макеевке

В России шокированы кадрами казни украинскими боевиками под Сватовом отряда российских бойцов. Что там произошло?

18 ноября, 14:21
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<p>Обложка © Getty Images</p>

Обложка © Getty Images

В пятницу в Сети появились шокирующие кадры: на видео украинские военные с жёлтыми повязками на руках окружили частный дом, в котором были российские бойцы, заставили их сдаться, уложили под дулами автоматов на землю.

Видео с подробностями казни военнопленных взорвало Интернет. Видео © Telegram

Однако один из российских солдат совершил настоящий подвиг: он вышел из дома с автоматом и гранатами и открыл по противнику огонь, после чего пал от пули лежащего в засаде украинского пулемётчика. В итоге один украинский военный был убит, другой ранен. В отместку боевики безжалостно расстреляли всех сдавшихся российских бойцов.

После того как в Интернете появился первый ролик с лежащими телами российских военнослужащих, снятый с коптера, украинские комментаторы пытались объяснить, что те якобы погибли при миномётном обстреле. Хотя уже тогда было понятно, что наших военных казнили: все тела лежали рядом и у каждого была лужа крови в районе головы.

Видео © Telegram

Второй ролик не оставил никаких шансов украинским пропагандистам. Предположительно, казнь произошла близ Макеевки — не пригорода Донецка, а села в Сватовском районе ЛНР. Расстрелянными могут быть мобилизованные из Народной милиции ЛНР. Всего, судя по видео, было расстреляно двенадцать человек. Поскольку убитые были безоружными и сдались в плен, произошедшее однозначно можно трактовать как военное преступление и грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. На это указывает и характер огнестрельных ранений: выстрелы производились целенаправленно в область головы.

Украинские военные на видео даже не скрывают своих лиц и довольно легко деанонимизируются. Скорее всего, исполнителями казни стали выпускники университета МВД в Харькове — ХНУВД. Это Артур Бортничук из Нововолынска — сын местного футбольного тренера из клуба "Шахтёр" Валентина Бортничука. И некий Назар Михайловский. Интересно, что оба когда-то, как и президент Украины Владимир Зеленский, были кавээнщиками — выступали в команде ХНУВД "Следствие ведут".

  • Артур Бортничук и Назар Михайловский Фото ©  Facebok (запрещён на территории Российской Федерации) © Telegram / Рыбарь
    Артур Бортничук и Назар Михайловский Фото ©  Facebok (запрещён на территории Российской Федерации) © Telegram / Рыбарь

Артур Бортничук и Назар Михайловский Фото ©  Facebok (запрещён на территории Российской Федерации) © Telegram / Рыбарь

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Также на видео фигурирует некий раненый "Андрюха", который ранее позировал с автоматом со словами: "Мы творим историю здесь". По поиску фото в военнослужащем легко узнаётся уроженец Львова Андрей Сокол. В своих соцсетях Сокол поставил многоговорящий статус:

— Я умею терпеть, я умею прощать, но… всему есть предел и его лучше знать!

  • Андрей Сокол. Фото © Telegram, © VK / Андрей Сокол
    Андрей Сокол. Фото © Telegram, © VK / Андрей Сокол

Андрей Сокол. Фото © Telegram, © VK / Андрей Сокол

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P/S

Стоит отметить, что у военных преступлений нет срока давности, а Следственный комитет России уделяет им особое внимание. Каждый случай пыток и тем более казней на Украине тщательно расследуется, определяется круг причастных. У российского спецназа особый счёт к изуверам, которые издеваются над нашими военными и населением Донбасса. Можно не сомневаться в том, что все причастные к казни российских солдат понесут справедливое наказание.

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Авторы
Станислав Сенькин
Станислав Сенькин

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