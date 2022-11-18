Путин поздравил эмира Катара со стартующим 20 ноября чемпионатом мира по футболу

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с открытием чемпионата мира по футболу, который стартует 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поздравил эмира Катара со стартующим 20 ноября в его стране чемпионатом мира по футболу и пожелал успешного выступления катарской национальной сборной. Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за то, что российская сторона активно делилась своим опытом проведения мирового футбольного первенства", — сказано в тексте.

Кроме этого, стороны обсудили темы торгово-экономического сотрудничества. Также была "подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетической сфере, в том числе в целях обеспечения необходимого баланса и стабильности на глобальном газовом рынке".

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке. В матче – открытии чемпионата мира встретятся сборные Катара и Эквадора.