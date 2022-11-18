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18 ноября, 14:45

Опрос россиян снова выявил высокий уровень доверия Путину

Опрос ВЦИОМ: Президенту Владимиру Путину доверяют 78% россиян

Высокий уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину сохраняется. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса ВЦИОМ. О доверии к российскому лидеру высказались 78% респондентов, а его деятельность одобряют 73,7%.

При этом председателю правительства Михаилу Мишустину, согласно опросу, доверяют 61,3% россиян, а 52,2% заявили, что одобряют его деятельность. О деятельности всего правительства одобрительно отозвались 49% респондентов.

Внешнее давление и спасение Донбасса: Политолог объяснил высокий уровень доверия россиян Путину

Внешнее давление и спасение Донбасса: Политолог объяснил высокий уровень доверия россиян Путину

Ранее Лайф писал о том, что жители России стали больше доверять сотрудникам полиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц

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