Опрос россиян снова выявил высокий уровень доверия Путину

Высокий уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину сохраняется. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса ВЦИОМ. О доверии к российскому лидеру высказались 78% респондентов, а его деятельность одобряют 73,7%.

При этом председателю правительства Михаилу Мишустину, согласно опросу, доверяют 61,3% россиян, а 52,2% заявили, что одобряют его деятельность. О деятельности всего правительства одобрительно отозвались 49% респондентов.