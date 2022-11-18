Додон вышел из-под домашнего ареста в Молдавии
Высшая судебная палата Молдавии освободила экс-президента Додона из-под домашнего ареста
Высшая судебная палата Молдавии освободила из-под домашнего ареста экс-президента Игоря Додона, которого на родине обвиняют в коррупции. Об этом в пятницу сообщает РИА "Новости".
"Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос адвокатов и освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста", — говорится в зачитанном на заседании вердикте.
Несмотря на смягчение меры пресечения, обвинений с Додона не снимают. Он должен продолжать находиться под юридическим контролем и являться к прокурорам по первому требованию, пояснил судья.
Напомним, что в декабре 2021 года Генпрокуратура Молдавии признала экс-президента Додона подозреваемым в хищении 12 млн долларов. Даже жену Додона Галину обвинили в соучастии в незаконном обогащении и запретили ей уезжать из страны в течение двух месяцев. С весны экс-президент находился под домашним арестом, срок которого несколько раз продлевался. Додон обвинений в свой адрес категорически не признаёт и утверждает, что дело против него — политическое.
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ТАСС / EPA / DUMITRU DORU