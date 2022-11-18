Додон вышел из-под домашнего ареста в Молдавии

Высшая судебная палата Молдавии освободила из-под домашнего ареста экс-президента Игоря Додона, которого на родине обвиняют в коррупции. Об этом в пятницу сообщает РИА "Новости".

"Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос адвокатов и освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста", — говорится в зачитанном на заседании вердикте.