"Манчестер Юнайтед" начал процедуру расторжения контракта с Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото © ТАСС / АР / Armando Franca
ФК "Манчестер Юнайтед" начал процедуру расторжения контракта с Криштиану Роналду после обвинений в адрес клуба о предательстве и попытках избавиться от него. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, Роналду не получит в качестве компенсации причитающиеся ему деньги в размере около 18,3 миллиона евро. Юристы клуба полагают, что футболист нарушил условия договора, дав нашумевшее интервью против МЮ и его тренеров.
Напомним, нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о предательстве английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в £1 млн.