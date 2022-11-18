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18 ноября, 14:32

"Манчестер Юнайтед" начал процедуру расторжения контракта с Криштиану Роналду

<p>Криштиану Роналду. Фото © ТАСС / АР / Armando Franca</p>

Криштиану Роналду. Фото © ТАСС / АР / Armando Franca

ФК "Манчестер Юнайтед" начал процедуру расторжения контракта с Криштиану Роналду после обвинений в адрес клуба о предательстве и попытках избавиться от него. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, Роналду не получит в качестве компенсации причитающиеся ему деньги в размере около 18,3 миллиона евро. Юристы клуба полагают, что футболист нарушил условия договора, дав нашумевшее интервью против МЮ и его тренеров.

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Напомним, нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о предательстве английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в £1 млн.

Татьяна Миссуми

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