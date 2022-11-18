ФК "Манчестер Юнайтед" начал процедуру расторжения контракта с Криштиану Роналду после обвинений в адрес клуба о предательстве и попытках избавиться от него. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, Роналду не получит в качестве компенсации причитающиеся ему деньги в размере около 18,3 миллиона евро. Юристы клуба полагают, что футболист нарушил условия договора, дав нашумевшее интервью против МЮ и его тренеров.