Большинство россиян положительно восприняли присвоение почётных званий новым городам страны
ВЦИОМ: Две трети россиян одобряют присвоение почётных званий новым городам страны
Большинство россиян положительно отнеслись к присвоению Мелитополю и Мариуполю почётного звания "Город воинской славы", а также к присуждению Горловке и Луганску почётного звания "Город трудовой доблести". Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно проведённому анализу, к присвоению высоких званий новым российским городам респонденты отнеслись преимущественно положительно — 64%. Отрицательно эту новость восприняли 5%, безразлично — 25%, а затруднились с ответом 6%.
"Более половины россиян осведомлены о том, что Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почётного звания "Город воинской славы", ещё девяти городам России (в числе которых Горловка и Луганск) — звания "Город трудовой доблести" (56%). Впервые услышали об этом в ходе опроса 44% россиян", — рассказали во ВЦИОМ.
Ранее Лайф рассказывал, что глава государства Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание "Город воинской славы", а Луганску и Горловке — "Город трудовой доблести". Подписанию указов предшествовало заседание оргкомитета "Победа", на котором российский лидер напомнил, что на территории новых российских регионов во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои.
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