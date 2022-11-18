Большинство россиян положительно восприняли присвоение почётных званий новым городам страны

Большинство россиян положительно отнеслись к присвоению Мелитополю и Мариуполю почётного звания "Город воинской славы", а также к присуждению Горловке и Луганску почётного звания "Город трудовой доблести". Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины россиян осведомлены о том, что Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почётного звания "Город воинской славы", ещё девяти городам России (в числе которых Горловка и Луганск) — звания "Город трудовой доблести" (56%). Впервые услышали об этом в ходе опроса 44% россиян", — рассказали во ВЦИОМ.