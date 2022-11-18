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18 ноября, 14:49

Психолог рассказала, где искать корень проблемы жертвам манипуляций

Психолог Наумова посоветовала бороться с манипуляциями поиском проблем в прошлом

Чтобы избежать психологического воздействия манипуляторов, необходимо искать причины появления стыда или чувства вины в прошлом. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.

Поскольку манипуляторы нередко давят на чувство вины, она рекомендовала не винить себя и перестать стыдиться. Для этого нужно расслабиться и углубиться в прошлое, чтобы отыскать там похожие эмоции и ситуации.

"Человеку нужно постараться увидеть, когда ранее он испытывал похожее чувство. Тогда он увидит, что в течение своей жизни как минимум раз в год испытывает это чувство", — сказала специалист в беседе с РИАМО.

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Наумова посоветовала найти ту ситуацию, когда впервые было испытано чувство вины, стеснения и несправедливости. После этого нужно утешить своего внутреннего ребёнка, а затем выстроить новые психологические способы реакции на подобные манипуляции.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что для выявления манипуляции необходимо прислушаться к своим чувствам и оценить эмоции.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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