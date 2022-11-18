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18 ноября, 15:21

В коттедж гендиректора Biglion в Новой Москве вломились воры и вынесли сейф с ценностями

Воры вынесли сейф с ценностями из дома гендиректора Biglion Виноградова в Новой Москве

Загородный дом гендиректора Biglion Владимира Виноградова в Новой Москве обокрали, полиция проводит проверку. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Кража случилась накануне в деревне Шаганино, рассказал собеседник. По его словам, неизвестные проникли в коттедж и похитили сейф с ювелирными украшениями и заграничными паспортами членов семьи. Грабителей сняли камеры наблюдения, поделился источник.

Предположительная сумма ущерба, причинённая злоумышленниками, составляет 920 тысяч рублей, об этом пишет РИА "Новости".

Квартиру Виктории Бони обокрали воры

Квартиру Виктории Бони обокрали воры

Ранее сообщалось, что неизвестные избили и ограбили тёщу российского актёра и певца Алексея Воробьёва. Они несколько раз ударили женщину по голове и приковали её наручниками к лестнице, а затем вынесли золото, часы и ювелирные украшения из сейфа.

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if24.ru

Татьяна Миссуми

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