В коттедж гендиректора Biglion в Новой Москве вломились воры и вынесли сейф с ценностями
Воры вынесли сейф с ценностями из дома гендиректора Biglion Виноградова в Новой Москве
Загородный дом гендиректора Biglion Владимира Виноградова в Новой Москве обокрали, полиция проводит проверку. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
Кража случилась накануне в деревне Шаганино, рассказал собеседник. По его словам, неизвестные проникли в коттедж и похитили сейф с ювелирными украшениями и заграничными паспортами членов семьи. Грабителей сняли камеры наблюдения, поделился источник.
Предположительная сумма ущерба, причинённая злоумышленниками, составляет 920 тысяч рублей, об этом пишет РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что неизвестные избили и ограбили тёщу российского актёра и певца Алексея Воробьёва. Они несколько раз ударили женщину по голове и приковали её наручниками к лестнице, а затем вынесли золото, часы и ювелирные украшения из сейфа.