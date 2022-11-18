В коттедж гендиректора Biglion в Новой Москве вломились воры и вынесли сейф с ценностями

Загородный дом гендиректора Biglion Владимира Виноградова в Новой Москве обокрали, полиция проводит проверку. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Кража случилась накануне в деревне Шаганино, рассказал собеседник. По его словам, неизвестные проникли в коттедж и похитили сейф с ювелирными украшениями и заграничными паспортами членов семьи. Грабителей сняли камеры наблюдения, поделился источник.

Предположительная сумма ущерба, причинённая злоумышленниками, составляет 920 тысяч рублей, об этом пишет РИА "Новости".