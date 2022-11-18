Суд в Калининграде вынес приговор бизнесмену, избившему актёра Павла Прилучного
Суд назначил исправительные работы владельцу клуба в Калининграде, избившему Прилучного
Суд Калининграда приговорил к исправительным работам владельца местного клуба Владимира Семёнова за избиение актёра Павла Прилучного в 2020 году.
"Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год и пять месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства", — говорится в тексте.
Обвинение смогло доказать, что 21 ноября 2020 года Семёнов в спортивном зале, оборудованном на втором этаже заведения, нанёс актёру удар по голове, от которого тот упал на пол, пишет Прокуратура Калининградской области. Мужчины до конфликта не были знакомы, Прилучный прибыл в город на съёмки.
Как сообщалось, Прилучный подрался с владельцем ночного клуба в Калининграде Семёновым в ноябре 2020 года. По данным следствия, мужчина несколько раз ударил актёра, который участвовал в городе в съёмках сериала "В клетке". Причиной агрессии называлась личная неприязнь. После операции внешность артиста изменилась настолько, что его не узнали даже поклонники.
ТАСС / Сергей Фадеичев