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18 ноября, 15:37

Россиянам предложили выбрать название новому движению детей и молодёжи

Российское движение детей и молодёжи запустило голосование с помощью чат-бота во "ВКонтакте" за новое название организации. Об этом говорится в сообщении организации в её телеграм-канале.

"Все желающие смогут проголосовать за один из десяти вариантов, предложенных детьми и отобранных экспертами", — указывается в сообщении.

Лидеры голосования пользователей соцсети будут объявлены 3 декабря. На выбор пользователям предлагаются следующие варианты названия: "Российское движение детей и молодёжи", "Пионеры", "Движение им. Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодёжи", "Юная Россия" и "Большая перемена".

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Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин распорядился представить предложения по созданию Всероссийского молодёжного экологического движения.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин
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