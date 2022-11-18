Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов ВС России

Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя в результате ракетных ударов ВС России, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

"Только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", — уточнил глава кабмина Незалежной и добавил, что страна нуждается в дополнительной помощи от ЕС — энергетическом оборудовании и средствах, в частности, для покупки газа.