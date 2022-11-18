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Опубликовано 18 ноября 2022, 16:01

Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов ВС России

Премьер Украины Шмыгаль: Почти половина энергосистемы страны выведена из строя

Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя в результате ракетных ударов ВС России, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

"Только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", — уточнил глава кабмина Незалежной и добавил, что страна нуждается в дополнительной помощи от ЕС — энергетическом оборудовании и средствах, в частности, для покупки газа.

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Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. В Незалежной были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически во всей стране.

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ТАСС / Александр Река

Андрей Бражников
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