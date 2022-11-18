В Сургуте родители объявили войну приезжему цирку из-за номера с Хаги Ваги и Кисси Мисси

Родители из Сургута обратились в прокуратуру с просьбой отменить выступления цирка "Барнео" из Красноярска, который находится с гастролями в городе, из-за номера с хоррор-персонажами Кисси Мисси и Хаги Ваги. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Да, такое обращение есть, но жалобу рассматривает Роспотребнадзор, это не наша компетенция. Обращение к нам поступило и было перенаправлено туда", — отметил собеседник агентства в прокуратуре.

Афиша цирка "Барнео". Фото © VK / Цирк Барнео

В администрации цирка заявили, что на площадке, где планируются выступления, настаивают на том, чтобы номер был снят из программы, однако артисты не понимают причины таких пожеланий местных родителей.

"Хаги не несёт никакого негатива или зла. Мы выросли на сказках, где Баба-яга заманивала и ела детей, Кощей Бессмертный рубил кого-то, Змей Горыныч сжигал целые города, но тем не менее мы нормальными людьми стали... У нас Хаги танцует с детьми, а дети к нему выбегают со словами "обнимашки", — заявил художественный руководитель красноярского цирка "Барнео" Александр Сапунов.