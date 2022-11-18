Украина оказалась не в состоянии ремонтировать немецкие гаубицы PzH 2000

У ВСУ возникли неожиданные проблемы с немецкими самоходными артиллерийскими гаубицами PzH 2000, пишет Der Spiegel. По данным газеты, украинское военное командование своевременно не смогло заказать запчасти для регулярного ремонта этих систем вооружения и их поддержки в рабочем состоянии.

Журналисты выяснили, что большая часть поставленных Германией систем уже сейчас нуждается в экстренном ремонте из-за интенсивной эксплуатации на востоке Украины. По данным источников Der Spiegel, украинская армия запускает около 300 боеприпасов в день, что вызывает сильный износ немецких гаубиц. Они на такой "износ" просто не рассчитаны.

Самоходные установки PzH 2000 были разработаны немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. Оснащены 155-миллиметровой гаубицей длиной в 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнём, ручной системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения, системой защиты от ОМП. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять — за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд — на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км активно-реактивным снарядом с улучшенной аэродинамикой.