Легендарного Брюса Ли убило слишком обильное питьё

Группа испанских учёных под руководством Присциллы Вильялвасо из Автономного университета Мадрида пришла к выводу, что причиной смерти гонконгского и американского киноактёра, мастера боевых искусств Брюса Ли могло стать слишком обильное питьё. Соответствующее исследование было опубликовано в медицинском издании Clinical Kidney Journal.

Медики, биологи и судмедэксперты тщательно проанализировали привычки и образ жизни звезды, которая скончалась на 33-м году жизни, изучили показания его близких и сопоставили с результатами вскрытия. Авторы исследования убеждены, что смерть Брюса Ли наступила из-за отёка мозга, но никаких серьёзных сопутствующих заболеваний у актёра не было, зато была гипонатриемия — задержка жидкости в организме.

По мнению исследователей, у актёра резко снизилось количество натрия в крови до критической отметки, это произошло из-за обильного питья. А пил Брюс Ли не только во время спортивных тренировок: звезда употребляла марихуану, что обычно способствует усилению жажды. Кроме того, выведению жидкости из организма препятствовали рецептурные препараты, острая почечная недостаточность и серьёзные физические нагрузки.