Легендарного Брюса Ли убило слишком обильное питьё
Испанские учёные пришли к выводу, что Брюс Ли умер из-за отёка мозга вследствие обильного питья
Группа испанских учёных под руководством Присциллы Вильялвасо из Автономного университета Мадрида пришла к выводу, что причиной смерти гонконгского и американского киноактёра, мастера боевых искусств Брюса Ли могло стать слишком обильное питьё. Соответствующее исследование было опубликовано в медицинском издании Clinical Kidney Journal.
Медики, биологи и судмедэксперты тщательно проанализировали привычки и образ жизни звезды, которая скончалась на 33-м году жизни, изучили показания его близких и сопоставили с результатами вскрытия. Авторы исследования убеждены, что смерть Брюса Ли наступила из-за отёка мозга, но никаких серьёзных сопутствующих заболеваний у актёра не было, зато была гипонатриемия — задержка жидкости в организме.
По мнению исследователей, у актёра резко снизилось количество натрия в крови до критической отметки, это произошло из-за обильного питья. А пил Брюс Ли не только во время спортивных тренировок: звезда употребляла марихуану, что обычно способствует усилению жажды. Кроме того, выведению жидкости из организма препятствовали рецептурные препараты, острая почечная недостаточность и серьёзные физические нагрузки.
Напомним, легендарный Брюс Ли скоропостижно скончался в Гонконге 20 июля 1973 года в период работы над фильмом "Игра смерти". По одной из версий, он принял таблетку от головной боли "Экваджестик", содержащую аспирин и мепробамат, и организм отреагировал на лекарство непредсказуемо. Вскрытие показало, что у актёра произошёл отёк мозга, но доподлинно установить причину так и не удалось.
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Wikipedia / National General Pictures