Польша отказалась пустить делегацию России на заседание Совета глав МИД ОБСЕ

Польша отказалась пустить делегацию России на 29-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое должно состояться 1–2 декабря в городе Лодзь. Об этом AFP сообщает со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину.

"Ясина ответил утвердительно на вопрос Франс Пресс, отказывают ли Москве в доступе к декабрьскому заседанию ОБСЕ", — пишет агентство.