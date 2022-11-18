Польша отказалась пустить делегацию России на заседание Совета глав МИД ОБСЕ
Польша отказалась пустить делегацию России на 29-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое должно состояться 1–2 декабря в городе Лодзь. Об этом AFP сообщает со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину.
"Ясина ответил утвердительно на вопрос Франс Пресс, отказывают ли Москве в доступе к декабрьскому заседанию ОБСЕ", — пишет агентство.
А ранее Польша отказалась выдавать визы членам делегации из РФ на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве. Об этом сообщил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, такое решение там объяснили отсутствием возможности.
"Русофобская истерия": В Госдуме отреагировали на отказ в визах российской делегации на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве
ТАСС / EPA / Roman Zawistowski