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18 ноября, 16:41

Польша отказалась пустить делегацию России на заседание Совета глав МИД ОБСЕ

Польша отказалась пустить делегацию России на 29-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое должно состояться 1–2 декабря в городе Лодзь. Об этом AFP сообщает со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину.

"Ясина ответил утвердительно на вопрос Франс Пресс, отказывают ли Москве в доступе к декабрьскому заседанию ОБСЕ", — пишет агентство.

А ранее Польша отказалась выдавать визы членам делегации из РФ на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве. Об этом сообщил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, такое решение там объяснили отсутствием возможности.

"Русофобская истерия": В Госдуме отреагировали на отказ в визах российской делегации на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве

"Русофобская истерия": В Госдуме отреагировали на отказ в визах российской делегации на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве

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ТАСС / EPA / Roman Zawistowski

Андрей Бражников

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