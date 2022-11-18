Минфин США ввёл санкции против ещё одного россиянина по акту Магнитского

Минфин США ввёл санкции против гражданина РФ Дмитрия Кудрякова, гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк, а также добывающих компаний в Гватемале, якобы подконтрольных России, на основании акта Магнитского. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что ограничительные меры были направлены "на борьбу с коррупцией", которая является следствием массовой миграции людей из Гватемалы. Санкции также были введены против компаний Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel и Mayaniquel. Все они, по данным ведомства, являются дочерними структурами группы Solway, которая якобы является российской.