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18 ноября, 17:00

Минфин США ввёл санкции против ещё одного россиянина по акту Магнитского

Минфин США ввёл санкции против гражданина РФ Дмитрия Кудрякова, гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк, а также добывающих компаний в Гватемале, якобы подконтрольных России, на основании акта Магнитского. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что ограничительные меры были направлены "на борьбу с коррупцией", которая является следствием массовой миграции людей из Гватемалы. Санкции также были введены против компаний Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel и Mayaniquel. Все они, по данным ведомства, являются дочерними структурами группы Solway, которая якобы является российской.

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Ранее Лайф сообщал, что США ввели санкции против трёх компаний и двух физлиц из-за "поставок иранских дронов России".

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Артур Белкин
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