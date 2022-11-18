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Регион
Опубликовано 18 ноября 2022, 19:57

Россия добилась принятия министерской декларации АТЭС без пункта об Украине

Министерскую декларацию АТЭС приняли без оспоренного Россией пункта

Замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичёв сообщил, что министерская декларация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) была принята в компромиссном виде — без оспоренного Москвой пункта по Украине.

"Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учётом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок", — уточнил замминистра на полях саммита.

По словам замминистра, представители G7 в АТЭС, в частности Канады, США, Австралии, Новой Зеландии и Японии, пытались настоять на включении в декларацию темы Украины. Но Россия подчеркнула, что АТЭС представляет собой экономическую структуру, которая не занимается политповесткой. В итоге соответствующий пункт приняли в компромиссной редакции, аналогичной декларации саммита G20 в Индонезии.

В столице Таиланда открылся форум АТЭС
В столице Таиланда открылся форум АТЭС

Ранее глава российской делегации на АТЭС вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что РФ является островком стабильности на фоне высокой неопределённости в мире даже в условиях санкций.

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ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Андрей Бражников
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