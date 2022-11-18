Россия добилась принятия министерской декларации АТЭС без пункта об Украине

Замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичёв сообщил, что министерская декларация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) была принята в компромиссном виде — без оспоренного Москвой пункта по Украине.

"Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учётом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок", — уточнил замминистра на полях саммита.

По словам замминистра, представители G7 в АТЭС, в частности Канады, США, Австралии, Новой Зеландии и Японии, пытались настоять на включении в декларацию темы Украины. Но Россия подчеркнула, что АТЭС представляет собой экономическую структуру, которая не занимается политповесткой. В итоге соответствующий пункт приняли в компромиссной редакции, аналогичной декларации саммита G20 в Индонезии.