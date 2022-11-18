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18 ноября, 17:08

Российский теннисист Медведев проиграл Джоковичу на итоговом турнире в Турине

<p>Даниил Медведев, Новак Джокович. Фото © ТАСС / EPA / Alessandro Di Marco</p>

Даниил Медведев, Новак Джокович. Фото © ТАСС / EPA / Alessandro Di Marco

Теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу на итоговом теннисном турнире в Турине. Тем самым россиянин проиграл все три матча чемпионата и завершил участие в соревнованиях.

Джокович обыграл Медведева со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Серб сделал девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и успешно реализовал два брейк-пойнта из шести. У российского теннисиста 16 эйсов, два промаха на подаче и один реализованный брейк-пойнт.

Последний раз Медведев выступил так же плохо на своём дебютном итоговом турнире лишь в 2019 году. Что касается Джоковича, то он выиграл все матчи турнира и его ждёт игра в полуфинале с Тейлором Фрицем из США.

Рублёв разгромно проиграл Джоковичу на итоговом турнире

Рублёв разгромно проиграл Джоковичу на итоговом турнире

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над соотечественником Даниилом Медведевым, пятой ракеткой мира, в первом матче Красной группы Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Татьяна Миссуми

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