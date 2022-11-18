Российский теннисист Медведев проиграл Джоковичу на итоговом турнире в Турине

Теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу на итоговом теннисном турнире в Турине. Тем самым россиянин проиграл все три матча чемпионата и завершил участие в соревнованиях.

Джокович обыграл Медведева со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Серб сделал девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и успешно реализовал два брейк-пойнта из шести. У российского теннисиста 16 эйсов, два промаха на подаче и один реализованный брейк-пойнт.

Последний раз Медведев выступил так же плохо на своём дебютном итоговом турнире лишь в 2019 году. Что касается Джоковича, то он выиграл все матчи турнира и его ждёт игра в полуфинале с Тейлором Фрицем из США.